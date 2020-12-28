МФЦ начнут принимать запросы на межрегиональные сделки с жильем в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне смогут подавать запросы на регистрацию межрегиональных сделок с недвижимостью через многофункциональные центры (МФЦ) с первого квартала 2021 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-коференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Начиная с первого квартала следующего года граждане и юридические лица смогут в МФЦ подавать запросы по экстерриториальному принципу, потому что это удобно человеку, МФЦ, как правило, расположены близко к дому", - сказал Скуфинский.

Он добавил, что в этом году экстерриториальные запросы можно было подать через Федеральную кадастровую палату и ее филиалы.

Экстерриториальный принцип подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав предполагает, что гражданин может обратиться за регистрацией прав независимо от места расположения недвижимости.