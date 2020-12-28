На Кубани планируют создать институт развития градостроительства и городской среды

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где одни из самых высоких темпов строительства в России, планируют создать институт развития градостроительства и городской среды, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"В Краснодарском крае планируют создать институт развития градостроительства и городской среды. Институт объединит архитекторов, урбанистов, инженеров, дизайнеров, общественников, которые будут разрабатывать и внедрять лучшие типовые решения по развитию городской среды. По мнению [губернатора края] Вениамина Кондратьева, такая работа будет способствовать скорейшему достижению целей нацпроекта ["Жилье и городская среда"]. В частности, к 2024 году необходимо повысить качество городской среды на 30%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на базе института будут разрабатывать и внедрять типовые решения городской среды, проекты благоустройства, схемы по развитию транспортного каркаса, зеленых зон и другие проекты.

Ранее на Кубани в рамках нацпроекта благоустроили более 300 общественных территорий, парков и скверов, финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в регионе составляет 1,9 млрд рублей. Также департаментом по архитектуре и градостроительству региона с начала года согласованы 79 дизайн-проектов. Краснодарский край находится в тройке лидеров среди субъектов РФ по темпам строительства, в рамках национального проекта на Кубани в 2020 году ввели 3,62 млн кв. метров жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.