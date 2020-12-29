Россияне взяли более 38,1 тыс. кредитов по сельской ипотеке в 2020 году

МОСКВА, 29 декабря /ТАСС/. Более 38,1 тыс. ипотечных кредитов выдано на территории России по программе сельской ипотеки по итогам 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России.

"По итогам 2020 года выдано 38,1 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки. Объем выданных кредитов в денежном выражении составляет 73,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что сельская ипотека - один из самых востребованных механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По итогам 2020 года фактически граждане смогли приобрести либо начать строительство более 2 млн кв. м жилья.

Программа "Сельская ипотека" разработана Минсельхозом России и направлена на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.