Кабмин примет решение о судьбе программы льготной ипотеки в мае-июне 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ будет принимать решение о судьбе программы льготной ипотеки за месяц-полтора до ее окончания 1 июля 2021 года. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Вопрос продления льготной программы в следующем году решим. За месяц, может быть за полтора до 1 июля, когда завершается официальная программа, сядем, посмотрим, что будет происходить на рынке, какие будут ставки, как развиваться будет этот сектор, тогда примем решение", - отметил Силуанов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.