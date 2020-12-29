{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин заявил, что сокращение сроков строительства не скажется на качестве

Вице-премьер добавил, что в 2020 году было принято более 400 постановлений правительства, ускоряющих строительство

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Работа правительства России по сокращению административных процедур в строительстве и сроков возведения объектов не скажется на их качестве, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы ставим задачу строить намного быстрее. <…> Я считаю, что на качестве это не скажется", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что "надо научиться строить быстро и профессионально".

По словам вице-премьера, в 2020 году кабмин сделал прорыв - были внесены поправки в 15 федеральных законов, приняты более 400 постановлений правительства, ускоряющих строительство.

Задача государства - снять как можно больше административных ограничений, но чтобы при этом не пострадали безопасность и качество, отметил Хуснуллин.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Хуснуллин призвал найти баланс между ростом тарифов на ЖКУ и развитием системы ЖКХ
По словам вице-премьера, необходимо выработать дополнительные механизмы улучшения ситуации в сфере ЖКХ
Читать полностью