Хуснуллин призвал найти баланс между ростом тарифов на ЖКУ и развитием системы ЖКХ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал найти баланс между ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и развитием системы ЖКХ.

"Вопрос не только в тарифах, и люди все время недовольны, что тарифы растут. И справедливо недовольны. Потому что надо все-таки искать баланс развития системы [ЖКХ] и стоимости тарифов", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он напомнил, что сегодня правительство реализует несколько мер, направленных на развитие системы ЖКХ. Речь идет о программе стимулирования жилищного строительства, за счет которой идет обновление, в том числе, инженерной инфраструктуры, а также пилотной программе модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. "Особенно проблема в водоканалах и очистных сооружениях, потому что это за тариф построить невозможно, а денег, чтобы построить и потом рассчитываться, у регионов, к сожалению, нет", - отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, необходимо выработать дополнительные механизмы улучшения ситуации в сфере ЖКХ. "Если мы там [в сфере ЖКХ] не улучшим ситуацию, мы и жилье строить не сможем, так как инфраструктура не выдержит", - добавил он.