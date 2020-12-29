Хуснуллин сообщил, что 1,5 млн строителей-мигрантов не вернулись в Россию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram .

"Пандемия затормозила инвестиционные процессы. Где-то люди болеют, где-то поставки материалов нет. Где-то рабочую силу не могут завезти. У нас сегодня уехало из страны, по нашим расчетам, полтора миллиона мигрантов-строителей, которые в страну не вернулись. И стоимость зарплат сегодня поднялась", - сказал Хуснуллин, объясняя, почему в России повышаются цены на жилье.

Ранее вице-премьер сообщал, что себестоимость строительства в России увеличится в среднем на 5-7% из-за нехватки на стройплощадках мигрантов и роста в связи с этим зарплаты работников.

Как сообщали ТАСС в Минстрое России, министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.