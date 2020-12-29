Проблему ЖК "Филатов луг" у аэропорта Внуково планируют решить в I квартале 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решение проблемы со спорным жилым комплексом "Филатов луг" около аэропорта Внуково в Новой Москве планируется найти в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram.

"[Ввод жилого комплекса] "Филатов луг" - действительно системная проблема, [которая] связана со строительством домов в полосе посадки [самолетов]. К сожалению, такая ошибка была допущена. Это была проблема в двух федеральных законах. Сейчас мы этот вопрос пытаемся решить, но дома реально находятся в глиссаде посадки самолетов во Внуково. Постараемся в первом квартале следующего года найти решение", - сказал Хуснуллин.

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в ЖК. Запрет заключать и регистрировать сделки в ЖК действует и сегодня.

Также ранее в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" Госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.