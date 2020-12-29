В Минстрое считают, что резкий рост цен на металл ставит под удар стройки по нацпроектам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сильный рост цен на металлопродукцию может сильно ударить по строительству объектов по государственным заказам, в том числе по национальным проектам, считает замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Согласно информации Минстроя России, с апреля по декабрь 2020 года цены на арматурную сталь выросли до 40%, на металлоконструкции - 20%, листовую оцинкованную сталь - 50%. При этом наибольший рост стоимости зафиксирован за последние три недели декабря. Как отметил Волков, по некоторым наименованиям цены продолжают расти. В среднем увеличение цен на металлопродукцию составило около 40%, в Москве - до 70%.

"Это очень сильно бьет по строителям, работающим в рамках государственных заказов, в том числе в рамках исполнения национальных проектов. Например, при строительстве детских садов и школ объем стали составляет 10%. Значит, 50-процентный рост цен на сталь дает 5% удорожание проекта", - цитирует пресс-служба Минстроя Дмитрия Волкова. Он добавил, что самый большой сектор, оказавшийся под ударом, - государственная стройка. В частности, арматуру в большей степени потребляет промышленное строительство.

На совместном совещании Минстроя и Минпромторга было принято решение, что рабочая группа по вопросу роста цен на металл будет действовать на базе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). По данным объединения, около 12 млн кв. м жилья сегодня не может быть выведено на рынок из-за низкой маржинальности, в том числе из-за роста цен на строительные материалы.

НОСТРОЙ, со своей стороны, предложил оказать влияние на стоимость металлопродукции с помощью таможенных пошлин, принять меры по недопущению искусственного дефицита на металлопродукцию. Кроме того, необходима корректировка сметной стоимости строительства по уже заключенным договорам, отметили в пресс-службе объединения.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить резкий рост цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию, в том числе арматуру, сроком на полгода, считая, что именно рост цен на эту продукцию ведет к удорожанию строящегося жилья в России. ФАС также начала расследование на рынке металлопродукции, подозревая производителей арматуры в необоснованном росте цен.