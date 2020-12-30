Минстрой увеличил норматив стоимости кв. м жилья на первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минстрой увеличил норматив средней стоимости квадратного метра жилья по России на первое полугодие 2021 года на 1,1%, следует из приказа министерства, опубликованного на портале правовой информации.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года в размере 49 173 рублей", - говорится в документе.

Во втором полугодии 2020 года норматив составлял 48 634 рубля.

Приказ также утверждает показатели средней стоимости жилья для каждого региона на первый квартал 2021 года.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин ранее отмечал, что нормативы стоимости квадратного метра жилья в России рассчитываются по утвержденной методике и используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Он подчеркивал, что эти значения не влияют на показатели, формирующие стоимость жилья на рынке. Минстрой актуализирует нормативные цены по России дважды в год, а по регионам раз в квартал.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства. В июне в Минстрое сообщали, что ведомство разработало новую методику расчета цены квадратного метра и внесло ее в Минфин и Минэкономразвития для согласования.