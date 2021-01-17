В Якутии выделят 88 млн рублей для выплат компенсаций дольщикам

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Финансирование для выплат компенсаций дольщикам в Якутии составит 88 млн рублей по 42 договорам участия в долевом строительстве, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минстроя.

"В ходе долгосрочной работы с федеральными органами власти было достигнуто финансирование на общую сумму 88 млн рублей для обеспечения выплаты компенсации 47 обманутым дольщикам по 42 договорам участия в четырех домах ООО СПФ "Черов и К". Работа по восстановлению прав участников долевого строительства является одной из первостепенных задач, поэтому ей уделяется особое внимание на ежедневной основе", - привела пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

По данным пресс-службы Минстроя Якутии, среди 47 дольщиков, которые получат выплаты, насчитывается семь человек, пострадавших от "двойных продаж".

Как отметили в ведомстве, два дома ООО СПФ "Черов и К" из четырех будут достроены, согласно решению от 30 декабря 2020 года Наблюдательного совета публично-правовой компании Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Функции застройщика будут переданы республиканскому Фонду защиты прав дольщиков.

В январе в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства сообщали, что более 1,2 тыс. обманутых дольщиков, покупавших квартиры в 14 регионах России, начнут получать компенсации в январе 2021 года. В число 14 регионов вошла и Якутия.