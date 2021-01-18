В России до 2025 года заменят почти 140 тыс. лифтов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Почти 140 тыс. лифтов должно быть заменено в России к 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на Гайдаровском форуме.

"В целом до 2025 года, когда будет введен новый технический регламент, ужесточающий правила использования лифтов, необходимо заменить 136 тыс. лифтов. При этом сегодня по региональным программам капитального ремонта меняется до 15-20 тыс. лифтов в год", - сказал Егоров.

Замглавы Минстроя РФ напомнил, что в декабре 2020 года правительство РФ дополнительно выделило 750 млн рублей на замену лифтового оборудования. В целом, по словам Егорова, планируется выдать около 1,5 млрд рублей региональным фондам капитального ремонта на ускоренную замену лифтового оборудования и внедрение системы факторинга, которая позволяет выдавать семилетнюю рассрочку на эти цели.

"Если мы эффективно распределим дополнительно выделенные правительством 750 млн рублей и качественно проведем замену лифтов, думаю, что на следующий год нам будет проще попросить еще финансирование на эти цели", - добавил замглавы Минстроя РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года. Также Общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтовых систем.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнер форума.