Минстрой не рассчитывает вводить допштрафы после отмены моратория на поверку счетчиков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ не планирует вводить дополнительные штрафы после отмены 1 января 2021 года моратория по поверку счетчиков для россиян. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на Гайдаровском форуме.

"По поверке приборов учета в связи с пандемией действовала отсрочка до 1 января 2021 года. Мы какие-то дополнительные меры или штрафы не предусматриваем, здесь мы граждан тоже защищаем", - сказал Егоров.

По словам замминистра, с 1 января оплата за ЖКУ будет начисляться по правилам предоставления коммунальных услуг. То есть, если срок поверки счетчика истек в период действия моратория, то в январе-марте начисления будут идти по среднемесячному потреблению, а с апреля - по нормативу с повышающим коэффициентом.

Граждане России с 1 января 2021 года снова обязаны поверять бытовые приборы учета. Для тех, кто это не сделал в срок, плата за жилищно-коммунальные услуги будет рассчитываться по повышенному нормативу. Чтобы не стать жертвой мошенников, Росаккредитация создала сервис, с помощью которого россияне могут получить информацию о компаниях, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды. Для этого нужно знать точное название компании или ее ИНН. После ввода данных в реестре появится информация о наличии аккредитации у компании.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.