Риелторы спрогнозировали рост стоимости апартаментов до 20% после определения их статуса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рост стоимости апартаментов после определения их правового статуса возможен на уровне от 10 до 20%. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

"Можно предположить, что это будут апарт-комплексы с продажами по договорам долевого участия (ДДУ) и по ДДУ с эскроу, то есть с минимальным отличием от квартир, а также проекты, обеспеченные хотя бы минимальной инфраструктурой. В случае перевода в жилье цена может вырасти до 10%", - сказала ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Перевод части апартаментов в статус жилого помещения сотрет ценовую разницу между апартаментами и квартирами, поэтому объекты в схожих локациях уравняются в стоимости, пояснил ТАСС руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Сейчас апартаменты в среднем на 20% дешевле квартир, в случае вступления в силу законопроекта о присвоении апартаментам статуса жилья рост возможен на уровне этого значения, уточнила, в свою очередь, информагентству управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Цены в любом случае будут расти, их рост может составить до 20% по итогам года. Новых проектов при принятии запрета не будет, так как экономика таких комплексов станет совершенно не интересной для застройщиков", - прокомментировал ТАСС инициативу генеральный директор риелторской компании Wе Know Александр Галицын, который продает апартаменты.

Апартаменты сегодня - один из лучших инвестиционных инструментов, считает Доброхотова. По ее словам, порог входа в эти проекты в пределах старых границ Москвы по-прежнему ниже, чем в жилье, а цены активно растут: по сравнению с первым кварталом 2020, к концу декабря квадратный метр подорожал в бизнес-классе на 13% (до 282,09 тыс. кв. м), в комфорт-классе - на 5,5% (до 195,36 тыс. кв. м). За 2020 год спрос на апартаменты вырос в среднем на 30-40%, одной из причин стали как раз перспективы их перевода в жилой фонд, отметил, в свою очередь, генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов.

Об апартаментах

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушания в Совете Федерации сообщил, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в объеме ввода жилья. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что правительство России планирует не запретить, а максимально узаконить апартаменты, такие объекты должны быть признаны жильем.