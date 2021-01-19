В "Авито" рассказали, какой бизнес стал самым востребованным в 2020 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бизнес в сфере строительства в 2020 году стал востребованнее у потенциальных покупателей на 19%, а в сфере сельского хозяйства - на 31%. Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-сервиса объявлений "Авито", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По итогам 2020 года в разделе "Готовый бизнес" зафиксирована положительная динамика спроса по объявлениям о продаже некоторых категорий компаний. Бизнес в сфере строительства стал востребованнее на 19%, а компании в сфере сельского хозяйства - на 31%. <...> В целом по стране количество объявлений о продаже готовых предприятий на "Авито" стало на 13% меньше, чем год назад", - отмечается в исследовании.

Наибольшее внимание со стороны предпринимателей, согласно данным сервиса, привлекали компании сферы услуг. На них пришлось 29% от всех запросов контактов со стороны пользователей в разделе "Готовый бизнес". Второй по популярности стала категория торговли (21% спроса), а третьей - общепит (его доля в спросе на готовый бизнес составляет 15%).

В 2020 году чаще всего продавали готовый бизнес в сфере услуг - салоны красоты или химчистки. На него пришлось 33% общего предложения. Следующие по популярности - торговые предприятия (22% объявлений) и сфера общепита (13% предложения). При этом наибольший рост предложения, как и спроса, в целом по стране отмечен в сфере сельского хозяйства (на 66% больше объявлений) и строительства (увеличение на 7%).

В других сферах предложение готового бизнеса почти повсеместно уменьшилось. В 2020 году по сравнению с годом ранее интернет-магазины и торговые предприятия выставляли на продажу на 23% и 21% реже соответственно. Общепит продавали на 16% реже, бизнес в сфере развлечений - реже на 14%.

"Снижение предложения в большинстве сфер готового бизнеса в 2020 году было ожидаемо, с наступлением кризиса предприниматели заняли выжидательную позицию. Общее падение в количестве объявлений о продаже предприятий составило 13%, что наглядно иллюстрирует ситуацию: владельцы бизнеса не паниковали из-за экономической ситуации и не спешили продавать свои предприятия", - отметил управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин, слова которого приводятся в исследовании.

Средние цены

Самыми дорогими компаниями малого и среднего бизнеса на "Авито" в России в 2020 году стали сельхозпредприятия. В среднем их продавали за 2,5 млн рублей. За производство в среднем запрашивали 1 млн рублей. Цена таких объектов за год не изменилась, так же, как и у точек общепита, которые в среднем по итогам года стоят 800 тыс. рублей.

Самый бюджетный вариант готового бизнеса - интернет-магазин, который стоит в среднем 75 тыс. рублей, эта цена с прошлого года тоже не изменилась. Имея в кармане сумму до 500 тыс. рублей, можно позволить себе купить торговую точку (390 тыс., дороже на 11% по сравнению с прошлым годом), строительный бизнес (400 тыс., на 13% выше цены 2019 года) или бизнес в сфере услуг (в среднем 480 тыс., за год такие предприятия стали дешевле на 4%).

Что касается цен на готовый бизнес в зависимости от региона, дороже всего предприятия продавали в Москве и Санкт-Петербурге - в среднем около 1 млн рублей и 900 тыс. соответственно, при этом стоимость по сравнению с 2019 годом снизилась на 19% в Москве, и на 1% в северной столице. Дешевле всего в 2020 году продавали бизнес в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ульяновске - в этих городах предприятие можно было купить в среднем за 250 тыс. рублей, добавляется в исследовании.