Около 800 семей в Приамурье до 2022 года смогут переселиться из аварийного жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Новые квартиры до 2022 года по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта "Жилье и городская среда" получат около 800 семей в Амурской области. В частности, к концу 2021 года планируется полностью завершить эту работу в поселке городского типа Прогресс, сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

"Всего до 2022 года новые квартиры в Приамурье получат около 800 амурских семей. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья" национального проекта "Жилье и городская среда" стартовал в Приамурье в начале 2019 года. Финансирование программы осуществляется поэтапно. Всего же в ней шесть этапов, общий объем финансирования программы составит 6 млрд 700 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 6 млрд 400 млн рублей и средства консолидированного областного бюджета - 300 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Орлова.

Так, в поселке городского типа Прогресс в 2019 году началось строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья, их сдадут в ноябре. Ключи от квартир в двух этих домах получат 94 семьи. Таких образом, в Прогрессе к концу 2021 года будет полностью решен вопрос расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

"В 2020 году строительство многоквартирных четырехэтажных благоустроенных домов в рамках нацпроекта началось и в городе Сковородино. Здесь возводили три здания. Первый дом введен в эксплуатацию. Во все три дома планируется переселить 96 семей, или 247 человек. Общая расселяемая площадь составляет 4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.