За год спрос на посуточную аренду жилья в России упал на 50%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на посуточную аренду жилья в крупнейших российских городах из-за пандемии упал в среднем на 50% в 2020 году относительно 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Из-за пандемии в России упал спрос на посуточную аренду жилья - на 50% за год. Сильнее всего - в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде, в среднем на 52% в каждом из городов", - говорится в материалах.

Уточняется, что в Москве годовое падение спроса составило 45%, в Санкт-Петербурге - 47%. При этом суточные цены на аренду жилья в обеих столицах выросли: в Москве - на 17% с 3,8 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей, в Петербурге - на 4% с 2,8 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей.

Падение спроса произошло и в других крупных городах России. Так, в Уфе число бронирований сократилось за год на 47%, в Красноярске - на 46%, в Казани и Краснодаре - на 45%, в Новосибирске - на 44%, в Воронеже - на 38%, в Омске и Перми - на 37%.

Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране, прокомментировал основатель, владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов. "Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву", - приводятся его слова в исследовании.