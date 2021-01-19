Группа "Эталон" за 2020 год увеличила продажи почти до 80 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа "Эталон" по итогам 2020 года увеличила продажи недвижимости до почти 80 млрд рублей, что на 3% превышает показатель 2019 года. Об этом сообщается во вторник на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Компания реализовала 538 тыс. кв. м недвижимости на сумму 80 млрд рублей. Поступления от продаж составили 82 млрд рублей - это самый высокий показатель за всю историю группы "Эталон", - прокомментировал президент компании Геннадий Щербина.

В целом за 2020 год девелопер ввел в эксплуатацию 540 тыс. кв. м, из которых 193 тыс. кв. м приходится на Московский регион и более 347 тыс. кв. м - на Санкт-Петербург. При этом по итогам 2019 года ввод в эксплуатацию недвижимости составил почти 622 тыс. кв. м. По словам вице-президента по экономике и финансам группы "Эталон" Ильи Косолапова, объем денежных средств на счетах компании на конец 2020 года составил 25,9 млрд рублей, что позволило сократить чистый корпоративный долг до 19,6 млрд рублей. Он также отметил, что объем средств на счетах эскроу дает возможность девелоперу привлекать проектное финансирование в банках по сниженной ставке.

За четвертый квартал 2020 года доля ипотеки в общем объеме продаж жилья компании достигла 65%, тогда как за аналогичный период 2019 года составляла 52%. "Сохраняющиеся на исторически низком уровне ставки по ипотеке, а также высокая доля проектов бизнес-класса в нашем портфеле привели к росту уровня среднего первоначального взноса до рекордных 93%", - отметил Щербина.

Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м недвижимости. Крупнейшим акционером группы является АФК "Система".