Группа компаний ПИК передаст в собственность новый детсад в Новой Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Столица примет в собственность здание детского сада, построенное в рамках возведения ЖК "Саларьевский парк" в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Город Москва примет в собственность новостройку - здание детского сада на 220 мест, возведенное инвестором по адресу: Саларьевская улица, д. 16, стр. 16 (пос. Московский, ТиНАО). Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказали в пресс-службе.

Этот объект был построен в рамках девелоперского проекта, реализуемого ПАО "Группа компаний ПИК" с 2016 года, - ЖК "Саларьево парк". На земельном участке площадью 188,8 га инвестор предполагает возвести порядка 1,5 млн кв. м недвижимости.

"На данный момент введено в эксплуатацию 17 жилых домов (площадь квартир - 433 тыс. кв. м), три детских сада на 660 мест (включая здание на Саларьевской улице) и общеобразовательная школа на 1 150 мест. Новый детский сад на Саларьевской улице откроется в качестве структурного подразделения ГБОУ "Школа № 2094", - заключили в пресс-службе.