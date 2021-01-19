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За два года более 600 жителей Калининградской области получат новое жилье по нацпроекту

Общий объем финансирования программы составляет 3,59 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. кв. м жилья признано непригодным для проживания в Калининградской области. По национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2021-2022 годах в новые квартиры переедут более 640 жителей региона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В 2021-2022 годах подлежащая расселению площадь по программным мероприятиям составит 10,1 тыс. кв. м. Ключи от новых квартир получат более 640 жителей Калининграда Гвардейского, Гурьевского, Неманского, Янтарного, Балтийского, Черняховского, Полесского, Зеленоградского и Советского городских округов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2019-2020 годах из аварийных домов в регионе переселили 964 жителя, проживающих на площади 13,98 тыс. кв. м. Большая доля домов первого и второго этапа программы пришлась на Калининград и Советск. В программу включили дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего в регионе до 1 сентября 2025 года подлежит расселению 197 многоквартирных домов общей площадью 55,64 тыс. кв. м (1 260 помещений). Новое жилье получат порядка 3 662 граждан. Реализация проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ведется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 3,59 млрд рублей.

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