ДОМ.РФ и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Кировская область и АО "ДОМ.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит сформировать комфортную городскую среду в регионе и будет содействовать развитию строительства жилья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Кировской области.

"Гендиректор АО "ДОМ. РФ" Виталий Мутко и председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет содействовать развитию строительства жилья и формированию комфортной городской среды в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество ДОМ.РФ и Кировской области идет уже несколько лет. В частности, неиспользуемые федеральные земли вовлекаются в оборот, в том числе и для решения проблем дольщиков.

Новое соглашение позволит расширить спектр сотрудничества по следующим направлениям: механизмы финансирования жилищного строительства; ипотечное жилищное кредитование; кредитование субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства; инвестиционные программы и проекты, сектор банковских услуг, рынок арендного жилья, комфортные условия проживания.

Кроме того, ДОМ.РФ ранее заключил соглашения с Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Омской, Магаданской, Волгоградской, Рязанской, Орловской, Пензенской, Калининградской областями, Пермским, Ставропольским краями, республиками Калмыкия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Карелия, Коми, Мордовия, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиками и ХМАО.