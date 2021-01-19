В Подмосковье выдали 21 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых предоставили в Московской области с начала реализации программы. Общая сумма кредитов превышает 77 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС во вторник министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"В Московской области порядка 9 из 10 сделок по покупке жилья осуществляются по программе льготной ипотеки. С начала реализации программы, благодаря которой можно приобрести жилье с ипотекой под 6,5% годовых, в регионе выдано уже 21 тыс. кредитов на общую сумму 77 млрд рублей", - сказала Федотова.

Она отметила, что Московская область входит в тройку лидеров по стране по предоставлению кредитов под 6,5%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.