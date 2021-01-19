Более 380 заявок на покупку жилья по программе "Семейная ипотека" поступило в Подмосковье

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свыше 380 семей Московской области подали заявки на получение льготного ипотечного кредита по программе "Семейная ипотека", более 200 уже получили одобрение. Об этом сообщила ТАСС во вторник министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"Губернаторская программа "Семейная ипотека" осуществляется в Московской области с 1 июня 2020 года. За это время к нам поступило 387 заявок на участие в программе, из них 204 получили одобрение", - сказала Федотова.

Она добавила, что по "Семейной ипотеке" уже был заключен 21 договор на приобретение жилья. После одобрения заявки семьи могут обратиться за получением ипотеки в течение 12 месяцев.

По словам Федотовой, в 2021 году по программе планируется предоставить более 1 тыс. льготных кредитов.

В министерстве уточнили, что прием заявок по программе "Семейная ипотека" стартовал с 1 июня 2020 года. По ней можно приобрести квартиру в кредит по ставке, сниженной на 3 процентных пункта. Рассмотрение заявки составит от трех до 10 дней.

Стать участником программы могут родители с российским гражданством, один из них должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Помимо этого, место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения - не ранее 1 января текущего года. Еще одно значимое условие - это наличие на территории РФ в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 кв. м на одного человека.