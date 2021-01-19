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Объем выдачи кредитов на приобретение нового жилья в Подмосковье вырос на 6% в 2020 году

Всего за год в Московской области выдали 26,2 тыс. кредитов, их общая сумма составила 118 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 118 млрд рублей выдали в Московской области на приобретение нового жилья в прошлом году. Это на 6% больше показателей 2019 года, сообщила ТАСС во вторник министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"По итогу 2020 года в Московской области было выдано 26,2 тыс. кредитов, их общая сумма составила 118 млрд рублей. Стоит отметить, что это на 6% больше результатов 2019 года, когда в регионе было выдано 24,8 тыс. ипотечных кредитов", - сказала Федотова.

Министр также отметила, что в 2020 году в Московской области превысили планы по введению в эксплуатацию жилья. Всего ввели 8,7 млн кв. м, из них 4,5 млн кв. м - многоквартирные дома, 4,2 млн кв. м - индивидуальное жилищное строительство.

Ранее она сообщила, что в текущем году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию более 7 млн кв. м жилья.

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