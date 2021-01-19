Исследование: в Москве в 70% случаев договор аренды разрывают жильцы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Практически в 70% случаев договор аренды в Москве разрывают жильцы, а не владельцы квартиры. Такие данные приводит ЦИАН по результатам опроса собственников жилья.

"Треть от всего числа арендаторов разрывают договор до его окончания (32%). Примерно столько же (36%) более дисциплинированы и отказываются от дальнейшей пролонгации договора уже по истечении срока его действия. Таким образом, в 68% случаев сами жильцы становятся инициаторами выезда с арендуемой квартиры", - отмечается в опросе.

При этом в 16% случаев арендодатели просят жильцов освободить квартиру, а в 2% случаев - применяют выселение, в том числе с привлечением полиции и суда. Оставшиеся 4% владельцев недвижимости отказываются продлевать договор аренды после истечения срока его действия с нынешними арендаторами.

Кроме того, опрос собственников столичных квартир показал, что больше половины (51%) нанимателей меняют жилье чаще раза в год, 38% жильцов арендуют квартиры на срок от 1 до 3 лет, а 11% - на срок более 3 лет. Также в исследовании ЦИАНа отмечается, что 42% владельцев квартир не меняли ставку аренды при последней смене жильцов, 26% - увеличили плату, 18% - уменьшили. Оставшиеся 14% респондентов сдавали квартиру в аренду впервые.

Чаще всего (30% случаев) собственники отказывали в продлении аренды или выселяли жильцов из-за того, что, по их мнению, арендаторы не заботились о квартире, в 20% случаев у квартиросъемщиков находилось много претензий к жилью, а в 15% - причиной стала задолженность арендатора. Среди других причин - решение продать квартиру, повышение арендной ставки, желание собственника сделать ремонт и другое.

Помимо этого, опрос показал, что 58% столичных арендодателей полностью возвращали депозит жильцам, 19% - частично, в 8% случаев депозит не возвращался, а в 15% - его не было предусмотрено в договоре аренды.