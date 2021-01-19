Власти Татарстана направили на решение проблем дольщиков более 1,3 млрд рублей в 2020 году

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Республиканская программа поддержки дольщиков позволила в 2020 году восстановить права почти 400 обманутых дольщиков в Татарстане, для них сдали семь домов, на постройку которых потребовалось 990 млн рублей. В общей сложности на строительные работы республиканский бюджет выделил более 1,3 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

"Были достигнуты следующие результаты: по республиканской программе восстановлены права 398 обманутых дольщиков, сдано семь проблемных домов на общий объем 990 млн рублей <…> За 2020 год из республиканского бюджета, так или иначе, непосредственно по работе фонда обманутых дольщиков республики на 1 млрд 370 млн рублей было стройки выполнено", - сказал он.

Удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков в селе Куюки Пестречинского района, в декабре были сданы два проблемных объекта микрорайона "Яшьлек". Также в 2020 году полностью решены проблемы обманутых дольщиков города Набережные Челны.

По словам Нигматуллина, благодаря совместной работе правительства республики, регионального Минстроя, муниципалитетов и регионального фонда поддержки дольщиков за период с 2016 года по 2019 год введены в эксплуатацию 29 объектов для 3 884 обманутых дольщиков.