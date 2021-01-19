Более 345 млн рублей отсрочки получили подмосковные арендаторы в 2020 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подмосковным арендаторам в 2020 году предоставили отсрочку по арендным платежам за областное и муниципальное имущество на сумму более 345 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Более 345 млн рублей отсрочки получили подмосковные арендаторы за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в 2020 году в рамках поддержки предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Отсрочка предоставлена по 768 договорам аренды в 53 городских округах Московской области", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.

Она уточнила, что сумма отсроченной платы за аренду государственной неразграниченной земли составила 212,5 млн рублей, за муниципальное имущество и землю - 116,8 млн рублей, а за областную недвижимость - 16,15 млн рублей.

Такая мера поддержки помогла предпринимателям переждать тяжелые времена, когда для безопасности людей многие сферы бизнеса были вынуждены полностью остановить свою деятельность, отметил министр экологии и природопользования области Андрей Разин.

"В Подмосковье мы реализовали возможность удаленной подачи документов на отсрочку арендных платежей через портал РПГУ (Региональный портал государственных и муниципальных услуг - прим. ТАСС), а также расширили список пострадавших отраслей бизнеса, чтобы поддержать большее количество представителей предпринимательства. В этом году они смогут начать погашение отсроченных сумм по индивидуальному согласованному графику", - добавил министр.

Наибольшие суммы арендных платежей отсрочили предприниматели в городских округах: Балашиха - 30,3 млн рублей, Люберцы - 29,7 млн рублей, Щёлково - 29,3 млн рублей, Орехово-Зуевский 29,2 млн рублей, Одинцовский - 28,9 млн рублей и Химки - 28,1 млн рублей. В сообщении уточняется, что отсрочка в размере 100% арендной платы за имущество предоставлена арендаторам пострадавших отраслей предпринимательства и торговли за период с 1 марта по 1 октября 2020 года, а погашение отсрочки - в период 2021-2022 годов.