Мурманская область и ДОМ.РФ будут сотрудничать в развитии жилищной сферы

МУРМАНСК, 19 января. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и ДОМ.РФ расширят сотрудничество в развитии жилищной сферы для привлечения инвестиций в регион и внедрения механизма проектного финансирования застройщиков. Соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Чибис, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, а также председатель правления Банка ДОМ. РФ Артем Федорко и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Мы заинтересованы в скорейшем выполнении национального проекта "Жилье и городская среда". Расширение сотрудничества с ДОМ.РФ позволит привлечь в регион инвестиции, развить ипотечное кредитование и широко внедрить механизм проектного финансирования застройщиков на Севере. Все вместе активизирует строительство доступного жилья высокого качества, которого так не хватает жителям Мурманской области, а также ускорит формирование комфортной городской среды", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводит во вторник министерство информационной политики региона.

В декабре 2020 года между правительством Мурманской области и ДОМ.РФ было также подписано соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе, первый арендный дом должен начать строиться уже в 2021 году.

Ранее глава региона отмечал, что в Мурманской области на протяжении 20 лет темпы жилищного строительства были крайне низкими, и обращал внимание на необходимость обеспечения качественным жильем северян. В мае 2020 года было объявлено, что регион берет на себя повышенные обязательства об изменении сроков окончания реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья - с 2024 на 2022 год. В ноябре 2020 года из федерального бюджета были выделены дополнительные средства в размере 559 млн рублей на проект реновации Больничного городка в Мурманске.

Больничный городок - историческая часть Мурманска, его застройка началась еще в 1930-е годы. На территории Больничного района расположены 98 домов, подлежащих расселению, 76 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности. В плане реновации микрорайона предусмотрено поэтапное строительство новых домов, в итоге планируется построить 200 тыс. кв. м жилья для 4 тыс. семей.