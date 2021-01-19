Ввод жилья в Самарской области сократился на 27% за 2020 год

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Объем введенного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Самарской области в 2020 году превысил 1,4 млн кв. м, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По сравнению с концом 2019 года показатель уменьшился на 27,2%.

"По итогам прошлого года сдано более 1,4 млн кв. м жилья. Ввод составил 98%. Негативное влияние общемировых процессов, пандемии, конечно, есть. Это, в первую очередь, сказалось на покупательской способности населения, и не только в нашем регионе. В период введения ограничений по производственной, хозяйственной деятельности мы строительную отрасль не трогали. И по всем социальным объектам задачи выполнены, все построено. Однако по жилью 2% мы не дотянули до планов, которые нам были установлены на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

Показатели по нацпроекту не были исполнены в Самаре и Кинель-Черкасском районах. Так, в Самаре должны были построить 594,8 тыс. кв. м жилья, однако фактически удалось ввести 464,6 тыс. кв. м. "Пять застройщиков обеспечили практически стопроцентную готовность домов, но из-за определенных технических сложностей они не были сданы в прошлом году", - объяснила мэр Самары Елена Лапушкина. Предполагается, что в первом квартале 2021 года эти объекты будут возведены.

В Кинель-Черкасском районе показатели по нацпроекту не были исполнены на 4%. Изначально предполагалось, что в муниципалитете построят 23,4 тыс. кв. м. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что не все жители района успели завершить строительство своих индивидуальных домов. Также не получалось выдать разрешения на ввод ранее построенного, но не зарегистрированного жилья.

В 2020 году объем построенного жилья сократился на 27,2% по сравнению с 2019 годом, когда было введено более 1,8 млн кв. м. В 2021 году планируется возвести 1,7 млн кв. м жилья. Азаров поручил министру строительства Евгению Чудаеву и председателю областного правительства Виктору Кудряшову вести ежеквартальный мониторинг ситуации с вводом жилья по каждому муниципальному образованию.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель- обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.