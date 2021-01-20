Число сделок с ипотекой в Москве в 2020 году выросло на 16%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве по итогам 2020 года зарегистрировало более 100 тыс. ипотечных договоров, что на 16% превышает показатель 2019 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления.

"Всего в 2020 году москвичи оформили в столичном Росреестре 104 231 ипотечный договор - на 16% больше <...> [показателя] прошлого года (89 979)", - отмечается в сообщении.

При этом наибольший прирост оформленных сделок с ипотекой наблюдался в четвертом квартале 2020 года, когда в Москве зарегистрировали более 36,5 тыс. договоров. В частности, в декабре Росреестр оформил более 13 тыс. ипотечных договоров, что стало максимальным для столицы показателем за все годы.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, число сделок с ипотекой выросло благодаря снижению ключевой ставки и запущенной весной 2020 года программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. "При этом льготная ипотека не только стала бустером роста на строительном рынке недвижимости, но и напрямую повлияла на вторичные продажи. На фоне ее доступности многие москвичи стали продавать свои квартиры в готовых домах, чтобы приобрести новое, более просторное жилье, а другие рассматривали недвижимость в столице как надежную инвестицию", - отметил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля прошлого года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября 2020 года подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.