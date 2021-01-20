В Башкирии выдали 2,4 тыс. кредитов по сельской ипотеке почти на 5 млрд рублей

УФА, 20 января. /ТАСС/. Башкирия стала лидером среди субъектов РФ по количеству и сумме кредитов, выданных по программе сельская ипотека в 2020 году. Банки одобрили 2,4 тыс. займов почти на 5 млрд рублей. Об этом написал в среду глава региона Радий Хабиров в своем Facebook.

"Наша программа сельской ипотеки оказалась самой успешной в стране по числу кредитов и по объему выданных денег. Мы запустили ее год назад, и результат превзошел самые смелые прогнозы. В 2020 году выдали 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов (по ставке от 0,1% для работников сельского хозяйства, до 3% годовых - для всех остальных) почти на 5 млрд рублей. Это лучший результат среди регионов", - написал Хабиров.

В основном ипотеку получили семьи до 35 лет, имеющие детей. Чаще всего они приобретали дома с земельными участками в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах. В дальнейшем власти намерены развивать инфраструктуру в сельской местности, добавил глава Башкирии.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни в селах. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.