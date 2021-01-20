Эксперт: практику онлайн-собраний жильцов необходимо защитить от злоупотреблений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Обязанность администрировать онлайн-собрания жильцов необходимо возложить на управляющие компании (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ), это позволит избежать злоупотреблений. Такое мнение высказал ТАСС в среду эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"В каждом доме есть недовольные собственники, которых можно подговорить сменить УК или заняться демпингом цен со стороны конкурентов. Поэтому логично будет, чтобы администрированием онлайн-собраний занималась та организация, которая обслуживает дом - ТСЖ или УК, а за подсчет голосов отвечали муниципальные органы власти", - сказал собеседник информагентства.

По его словам, это поможет исключить риск злоупотреблений и "спам-собраний", из-за которых дестабилизируется содержание жилищного фонда. Склянчук добавил, что онлайн-собрания показали свою востребованность в период пандемии, однако успешных примеров по-прежнему крайне мало. Он отметил, что дальше всех продвинулась Москва, где с осени 2020 года активно внедряется государственная система "Электронный дом", ориентированная на выявление общественного мнения горожан о качестве благоустройства дворов и новости о жизни района.

Склянчук напомнил, что в среду правительство приняло постановление, позволяющее использовать портал Госуслуг при проведении общих собраний собственников общего имущества многоквартирных домов. При этом, по его словам, речь идет только об информировании о проведении собрания, итогах голосования, а также хранении протоколов в электронном виде. "Сами онлайн-собрания должны проводиться через информационные системы, как предусмотрено Жилищным кодексом - ГИС ЖКХ, региональные порталы и коммерческие сайты. Госуслуги пока что не отнесены к таким платформам", - пояснил Склянчук.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.