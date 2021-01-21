Более 2 тыс. семей Приморья смогут получить компенсацию процентов по ипотеке

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Власти Приморья предусмотрели в бюджете 84 млн рублей на компенсации семьям за проценты по ипотечным кредитам. Мерой поддержки смогут воспользоваться более 2 тыс. семей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"84 млн рублей в бюджете Приморья предусмотрели на выплату компенсаций за проценты по ипотечным кредитам в 2021 году. Сегодня в списке получателей - более 2 тыс. семей. Мера социальной поддержки предполагает 50-процентную компенсацию расходов по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту", - говорится в сообщении.

Воспользоваться мерой поддержки смогут жители Приморья, которые купили квартиру в новостройках или строящихся домах. Сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 млн рублей. Компенсация производится до пяти лет, выплата прекращается раньше, если заемщик полностью погасил кредит, либо при трехмесячной просроченной ссудной задолженности.

В 2020 году получателями компенсации стали 1,6 тыс. семей. С начала действия программы в 2012 году мерой поддержки воспользовались более 3 тыс. семей. "Это существенная помощь семейному бюджету и хороший стимул приобретать жилье в новых домах. Особенно это важно для молодых семей с детьми. Как правило, больше половины получателей - как раз такие семьи", - отметила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

Снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки, являются одними из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Он состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.