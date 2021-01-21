В Москве реализовали на 11% больше объектов недвижимости в 2020 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. объектов недвижимости реализовали на торгах в Москве за 2020 год, что на 11 % больше показателей 2019 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"За 2020 год в ходе земельно-имущественных торгов город реализовал свыше 1,8 тыс. объектов городской недвижимости, что на 11% превышает показатели 2019 года. <…> В 2020 году было продано 930 объектов, 743 сданы в аренду, также на торгах было реализовано 139 земельных участков под капитальное и некапитальное строительство. Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовалась аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В сравнении с 2019 годом конкуренция на торгах за землю в черте Москвы выросла в четыре раза - с трех до 12 участников на лот", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что увеличилось и количество реализованной недвижимости: продажа нежилых помещений выросла на 77%, а реализация земли - на 18%. Из всех реализованных земельных участков 116 предназначалось под капитальное строительство - коммерческую и индивидуальную застройку. Остальные 23 участка были куплены под некапитальное строительство - возведение физкультурно-оздоровительных объектов и плоскостных парковок.

Сейчас большинство городских торгов проводится в электронном виде. Исключение составляют лишь земельные торги, которые до конца 2020 года проходили исключительно в очном формате. Первый электронный аукцион по аренде земельного участка под коммерческие цели состоялся 30 декабря 2020 года.

"В 2020 году с представителями малого и среднего бизнеса, которые имеют право на выкуп по упрощенной схеме арендуемых у города помещений, заключено 344 договора купли-продажи недвижимости на сумму 6,1 млрд рублей общей площадью 78,2 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, вместо отмены торгов продлевались сроки заявочных кампаний. По итогам года городу удалось сохранить темпы роста как в части реализации городского имущества, так и в части стимулирования конкуренции. Среднее количество участников городских торгов выросло в два раза за последние пять лет.