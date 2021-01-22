Прописка, поликлиника и садик: что даст амнистия апартаментов в России

По закону апартаменты являются нежилыми помещениями, то есть они приравниваются к коммерческой недвижимости — офисам, гостиницам и пр. Однако по факту это квартиры, которые в том числе используют для постоянного проживания. Такая двойственность положения породила множество проблем для граждан.

Во-первых, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию. А без прописки нельзя устроить ребенка в детский сад или школу, встать на биржу труда, прикрепиться к поликлинике. От штампа о постоянной регистрации также зависят некоторые виды региональных льгот — например, по оплате ЖКХ для малоимущих семей.

Во-вторых, коммунальные платежи в апартаментах значительно выше, чем в обычных квартирах, поскольку рассчитываются как для коммерческих помещений. Стоимость отопления может быть больше на 20–30%, водоснабжения — на 20%. А Госжилинспекция не контролирует вопросы регулирования тарифов в апартаментах.

В-третьих, опять же потому, что юридически апартаменты не являются жильем, налог на них исчисляется как за коммерческие помещения, и он тоже выше. Если для обычных квартир коэффициент составляет 0,1% от кадастровой стоимости, то для апартаментов — от 0,5%. Так, при ставке 0,5% собственнику небольшой студии стоимостью 5 млн рублей в городскую казну придется ежегодно вносить около 25 тыс. рублей.

В-четвертых, жители апартаментов не обеспечены детскими садами, школами и социальными учреждениями в пешей доступности, поскольку застройщик не обязан возводить "социалку" по всем нормам, как это происходит при строительстве полноценного жилья. У таких домов также может быть дефицит парковочных мест и зеленых зон. К тому же, так как апартаменты не проектируются в соответствии с нормами, принятыми для жилья, в самих помещениях могут быть нарушены нормы освещенности, превышен допустимый уровень шума и пр.

И наконец, в-пятых, на апартаменты, в отличие от квартир, не распространяются налоговые вычеты, которые можно оформить после сделки. Напомним, что при покупке обычного жилья государство возвращает до 13% от его стоимости (но не более 2 млн рублей).