Власти Ленобласти направят на решение проблем дольщиков свыше 800 млн рублей в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Средства в объеме 800 млн рублей будут перечислены Ленинградской областью в Фонд защиты прав дольщиков в конце января - начале февраля этого года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в четверг.

"В 2019 году в Фонд было перечислено 619 млн рублей, в 2020 году- 500 млн рублей, в 2021 году планируется направить 800 млн рублей. Эти деньги уйдут в Фонд в конце января - начале февраля", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина, регион гарантировал полный объем средств и будет добавлять необходимое количество на поправках в бюджет. "Этих денег достаточно для выплаты всех компенсаций по всем 24 объектам, по которым уже приняты такие решения. Также этих средств хватает для старта строительных процессов по остальным домам, где есть решение набсоветов Фонда", - приводятся в сообщении его слова.

Он добавил, что строительство не требует всего объема средств одномоментно, поэтому нет смысла сейчас блокировать средства на стройку, которая начнется, например, в будущем году.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко потребовал решить ряд проблем в регионе, в том числе и вопрос с обманутыми дольщиками. Глава государства обратил внимание, что в Ленинградской области 202 объекта признаны проблемными. Путин отметил, что это большой объем.