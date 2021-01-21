В кабмине анализируют рост цен на жилье в регионах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Рост цен на жилье анализируется в каждом регионе Российской Федерации, готовится соответствующий комплекс мер. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин программе "Вести" телеканала "Россия-1".

"Каждый регион сейчас анализируем, готовим комплекс мер", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство РФ рассмотрит возможность увеличить предложение на первичном рынке жилья для сдерживания цен. Он также отмечал, что на рост цен на первичном рынке жилья в большей степени повлияла реальная инфляция на уровне 4%, переход на проектное финансирование строительства жилья и механизм счетов эскроу, ослабление курса рубля в 2020 году, а также пандемия коронавируса.

В четверг на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что "в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир". Глава государства заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье.

Как сообщали аналитики ЦИАН, в городах с численностью населения от 100 тыс. средняя стоимость квадратного метра в новостройках с января 2020 года выросла на 17% - с 96,6 тыс. до 113 тыс. рублей. На вторичном рынке средняя стоимость "квадрата" за год увеличилась на 16,1% и впервые преодолела отметку в 90 тыс. рублей.