Законопроект об эскроу на частные дома планируется внести в Госдуму весной

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате.

"В самое короткое время отрабатываем механизмы перехода на счета эскроу в этой части, то есть распространяем законодательно, и думаем, что в весеннюю сессию все эти документы проведем через Государственною думу, и соответствующие нормативные акты правительства тоже будут в этом направлении", - сказал Файзуллин.

Кроме того, Минстрой разрабатывает механизмы ипотечного кредитования строительства частных домов, ведутся консультации с банками, в том числе со Сбербанком, добавил министр. По его словам, в ближайшее время, пока не принята нормативная база, будут запущены пилотные проекты ипотечного кредитования.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.

При этом без развития индивидуального жилищного строительства невозможно будет выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, отметил Файзуллин.