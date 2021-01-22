Более 400 млн кв. м жилья планируется построить в России до конца 2024 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 410 млн кв. метров жилья должно быть построено в России с 2020 года по 2024 год, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате.

"До 2024 года нам нужно ввести 410 млн кв. м, то есть обеспечить ввод до 200 млн кв. м объектов индивидуального жилищного строительства", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что, по предварительным оценкам, в 2020 году было построено более 80 млн кв. м жилья, на индивидуальное жилищное строительство пришлось чуть менее половины от этой площади.

В соответствии указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития, ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья должен быть достигнут к 2030 году. Ранее нацпроект "Жилье и городская среда" ставил задачу достичь этот показатель к 2024 году.