Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование для застройщиков загородного жилья

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ впервые направил средства проектного финансирования на реализацию проекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба банка.

"Сделка заключена с девелоперской компанией "Омакульма", жилой комплекс будет построен в Ломоносовском районе Ленинградской области, размер кредитной линии составит 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что проект на 194 домовладения будет полностью завершен в 2023 году.

Сотрудничество девелоперов проектов ИЖС с банками повысит доверие покупателей и позволит строить более качественное жилье, прокомментировала сделку генеральный директор ГК "Омакульма" Виолетта Басина. Загородное жилье становится все более популярным, многие люди мечтают жить не в квартире, а в своем доме, отметил, в свою очередь, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов. "Продукт позволяет девелоперам направить кредитные средства на выкуп земельного участка, а также строительство инженерных сетей, быстрее приступить к возведению самого жилья. Проектное финансирование индивидуального жилищного строительства открывает новые возможности для девелоперов, позволяет существенно нарастить объемы строительства в этом сегменте", - приводятся его слова в сообщении.

О развитии ИЖС

Без развития индивидуального жилищного строительства невозможно будет выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В марте прошлого года Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте.

Опросы, проведенные в прошлом году, фиксируют наличие высокой заинтересованности населения в таком типе жилья, прокомментировал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Как мы помним, в конце прошлого года были запущены отдельные льготные ипотечные программы кредитования для покупки или строительства индивидуального частного дома. Логичным продолжением этого является как раз старт проектного финансирования застройщиков, строящих ИЖС. Это является необходимым условием для развития индивидуального домостроения России в целом. Надеемся, что эта сделка [Банка ДОМ.РФ] станет ярким примером для дальнейшего масштабирования практики проектного финансирования ИЖС", - сказал собеседник агентства.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

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