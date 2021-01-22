Минстрой поручил ДОМ.РФ расширить базу данных о строящемся жилье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Базу данных единой информационной системы жилищного строительства в России планируется расширить и включить в нее сведения обо всех видах строящегося жилья, в том числе индивидуальное строительство, возведение жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), а также новостроек по региональным и социальным программам. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате РФ в пятницу.

"Мы договорились с ДОМ.РФ, с [генеральным директором ДОМ.РФ] Виталием Леонтьевичем [Мутко], что мы формируем и вносим изменения в законодательство. Единая информационная система по жилищному строительству будет фиксировать весь объем жилья, который строится, - и индивидуальное жилье в муниципальных образованиях, и многоквартирное по всем категориям. <...> И есть по военной ипотеке то, что не привлекает средства населения. Такую информационную систему мы дорабатываем", - сказал Файзуллин.

По словам министра, общий объем жилищного строительства примерно в 1,5 раза превышает официальные данные единой информационной системы, так как ЕИСЖС учитывает только возведение домов по договорам долевого участия. То есть сегодня в России в стройке находится около 154 млн кв. м жилья. При этом, согласно данным ЕИСЖС, в стройке находится почти 91,6 млн кв. м многоквартирных домов, возводящегося по договорам долевого участия.