Минстрой поддерживает сохранение льготной ипотеки с ее возможной корректировкой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минстрой России считает правильным сохранить льготную ипотеку, возможно, скорректировав этот механизм. Вместе с Банком России и экономическим блоком правительства министерство обсудит способы поддержания спроса на жилье, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате.

"Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Возможно, его надо скорректировать, и в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с Центробанком, экономическим блоком правительства все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье и выполнить ту задачу, которая перед нами стоит до 2030 года", - сказал Файзуллин.

Президент России Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на то, что "в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир". Глава государства предложил обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения его предложения.

По словам главы Минстроя, цены выросли не во всех регионах. "Сегодня стоимость строительства возросла в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, где-то в Краснодарском крае, в некоторых столицах регионов, а в основном в большинстве субъектов и понижение тоже есть", - подчеркнул он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса. Программа действует до 1 июля 2021 года. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что льготная ипотека может быть продлена после июля 2021 года в некоторых регионах страны, где не хватает возможностей по строительству нового жилья.

В соответствии указом президента РФ о национальных целях развития, ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья должен быть достигнут к 2030 году.