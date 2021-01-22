В Совфеде пояснили, что аварийные дома с апартаментами не будут расселять за счет бюджета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Аварийные многофункциональные дома с апартаментами предлагается не включать в государственные программы расселения и реконструкции. Эта норма содержится в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов документа.

"На многофункциональные дома не будут распространяться вопросы признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции", - сказал Мельниченко.

"Такие здания не будут подпадать под программы расселения аварийного жилья. Государство берет на себя ответственность и расселяет людей, которые проживают в аварийных домах, за государственный счет, в данном случае эти программы на многофункциональные здания распространяться не будут", - пояснил сенатор, добавив, что собственники апартаментов в таких аварийных многофункциональных зданиях будут расселяться и покупать новое жилье самостоятельно.

Он добавил, что сенаторы с Минстроем России пришли к единогласному выводу, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений. Законопроектом для таких объектов недвижимости предлагается отдельное правовое регулирование, исключающее распространение на апартаменты государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий, уточнил сенатор. Вопросы с уже построенными зданиями с апартаментами законопроектом предлагается решить на уровне субъектов РФ ввиду различной региональной ситуации, будут предусмотрены специальные критерии и особая процедура перевода апартаментов в жилые помещения, а также признания нежилого здания многофункциональным.

"Мы даем возможность людям зарегистрироваться в этих помещениях. Многофункциональное здание - это совершенно новый вид здания, который будет вноситься в Жилищный кодекс. Естественно, режим многоквартирного дома не распространяется на новый вид многофункциональных зданий", - добавил Мельниченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых. Как отмечал Мельниченко, группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит в законодательство РФ понятие "многофункциональное здание" для определения правового статуса апартаментов.