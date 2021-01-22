Росреестр готов сотрудничать с Минстроем при разработке информационной системы найма жилья

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Росреестр намерен принять участие в подготовке законопроекта, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Ведомство при необходимости готово взаимодействовать по этому вопросу с Минстроем России, сообщил журналистам в пятницу руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Минстрой России готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Инициатива предполагает запуск информационной системы учета договоров найма жилья с передачей данных в налоговые органы, что должно помочь вывести арендный рынок из тени. Внести его в Госдуму планируется до конца 2021 года.

"Росреестр готов принимать участие в подготовке законопроектов, связанных с землей и недвижимостью. Вы знаете, что приблизительно год назад в соответствии с указом президента соответствующими актами полномочия министерства экономического развития по нормативному правовому регулированию переданы Росреестру. Мы сейчас очень часто являемся инициатором и драйвером этих законопроектов. Поэтому для нас это понятная работа", - сказал он.

По словам Скуфинского, в Госдуме готовится ко второму чтению пакет изменений в закон "О государственной регистрации недвижимости" и в ряд сопутствующих законов. Он направлен на сокращение сроков регистрации, упрощение порядка регистрации.

"Что касается обмена данными с коллегами из Минстроя, естественно, мы в этой работе готовы принимать участие и с учетом требований по информационной безопасности, и с учетом требований, которые предъявляются к межведомственному обмену", - добавил он.