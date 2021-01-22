ДОМ.РФ досрочно передал в госказну площади министерств в "Москва-Сити"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ безвозмездно передал в государственную казну РФ выкупленные два года назад площади в башне "IQ-квартал" в "Москва-Сити", в которых сегодня располагаются Минэкономики, Минпромторг, Минцифры и их подведомственные структуры. Такое решение принято по итогам наблюдательного совета компании, информация о котором опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Одобрить заключение договора, предусматривающего в том числе безвозмездную передачу в государственную казну Российской Федерации принадлежащих АО "ДОМ.РФ" помещений, машино-мест в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, строение 2 (Башня 2), а также находящегося в нем движимого имущества в срок до 31.12.2020 включительно", - говорится в решении.

Как отмечала газета "Коммерсантъ", изначально предполагалось, что ДОМ.РФ безвозмездно передаст Росимуществу площади в "Москва-Сити" после того, как войдет в комфортный режим выплат по облигационным займам, выпущенным госкомпанией для выкупа объекта у "Галса" (принадлежит ВТБ), их ремонта и самого переезда.

Семь федеральных органов власти: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязь, Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт переехали в одну из башен "IQ-квартала" в "Москва-сити" в феврале 2019 года. Переезд затронул около 5 тыс. госслужащих, большинство из которых переместились в общие рабочие пространства внутри единого правительственного комплекса.