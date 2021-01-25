"Известия": в ОП предлагают ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ выступила с предложением ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах до трех дней в неделю. При этом эту норму не планируется распространять на новостройки, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо в адрес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Документ, направленный руководителю ведомства, был подписан первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артемом Кирьяновым. В своем обращении он напоминает, что в связи пандемией новой коронавирусной инфекции в 2020 году в России был принят закон об удаленной работе. По мнению Кирьянова, даже с ее окончанием из дома будет работать намного больше людей, чем раньше. При этом нередко на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, среди которых, к примеру, ремонт у соседей.

Учитывая условия новой реальности, в ОП РФ предлагают ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением двухчасового перерыва днем, который предусмотрен сегодня. При этом нововведение не планируется распространять на новостройки (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Сегодня шумные работы в РФ можно проводить не больше восьми часов в сутки, а в воскресные и праздничные дни они и вовсе запрещены. Кроме того, правила регламентируют региональные подзаконные акты.

Как сообщают "Известия", эксперты общественного совета при Минстрое России поддерживают инициативу ОП РФ. "Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение двух-трех дней. Покраска стен, облицовка плиткой или поклейка обоев не вызывают шум. Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать", - сообщил изданию эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.