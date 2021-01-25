В России доля рефинансированных ипотек за 2020 год выросла до 13,7%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Доля рефинансированных ипотек в общем объеме выдачи таких кредитов достигла 13,7% в 2020 году, тогда как годом ранее этот показатель достигал 6,8%. Об этом следует из отчета аналитического центра ДОМ.РФ.

"Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд рублей, что является рекордом для российского рынка. При этом доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% - годом ранее)", - отмечается в сообщении.

В целом россияне рефинансировали 234 тыс. ипотек в 2020 году. К концу года ставка рефинансирования опустилась ниже 8%, при этом в 2019 году в среднем составляла 9,5-10%, отмечают в ДОМ.РФ. "На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля - 10-11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более двух процентных пунктов", - прокомментировал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По расчетам ДОМ.РФ, рефинансирование ипотечной ставки с 10% до 8% даст возможность сэкономить заемщику на платежах более 3 тыс. в месяц, или 674 тыс. рублей по всему кредиту при условии выданной на 18 лет ипотеки в 2,5 млн рублей.

Рост объема рефинансирования ипотеки в ДОМ.РФ связывают с общим снижением ставок по кредитам на жилье. Гольдберг добавляет, что снижение платежной нагрузки на заемщиков сокращает и вероятность дефолтов по кредитам. В целом доля просроченной задолженности по ипотеке более 90 дней не достигает 1,4%, а по ипотекам на новостройки - 1,1%.