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Заявки застройщиков на ввоз мигрантов будут принимать в онлайн-формате

Все межведомственное согласование будет проходить в электронном виде, добавили в Минстрое

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Запросы строительных компаний на ввоз мигрантов из Турции, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана для работы на строительных площадках в России будут производиться в онлайн-формате. Об этом в понедельник сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в эфире телеканала "Москва-24".

"Запросы строительных компаний по алгоритму будут обрабатываться в кратчайшие сроки, и все межведомственное согласование будет проходить в электронном виде. Застройщикам и компаниям необходимо будет просто подать заявку на электронной площадке", - сказал он.

22 января министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил о налаживании механизма въезда мигрантов в РФ для работы в строительстве. По его словам, с запросом на ввоз мигрантов в России в Минстрой могут обратиться представители крупных строительных компаний или руководители регионов. Сегодня проходит около трех недель между обращением в ведомство и согласованием всех этапов этой процедуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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РоссияСтасишин, Никита Евгеньевич
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