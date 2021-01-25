Сбербанк запустил сервис онлайн-аккредитивов для покупки вторичной недвижимости

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис удаленного открытия аккредитива для сделок между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Первая онлайн-сделка по новой схеме состоялась в Москве с участием агентства недвижимости "Этажи", сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Схема проста: партнер Сбербанка - агентство недвижимости или риелтор - передает параметры сделки в банк по защищенным электронным каналам связи. После этого банк создает заявление на аккредитив, которое отражается в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Клиенту остается войти в приложение, ознакомиться с условиями и подтвердить открытие аккредитива", - говорится в сообщении.

В прошлом году Сбербанк перевел в онлайн оформление аккредитивов для покупателей недвижимости в новостройках. Это позволяет сократить сроки сделки, так как клиентам не нужно посещать офис банка. В 2020 году в Сбербанке по сделкам купли-продажи недвижимости было открыто более 150 тыс. аккредитивов, что в два раза превышает показатели 2019 года.

Аккредитив - открытый в банке специальный счет, который дает возможность зарезервировать находящуюся на нем сумму. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк обязуется выплатить эти средства получателю. Аккредитив является одной из наиболее популярных форм при покупке жилья, поскольку минимизирует риски сделок - банк выступает неким гарантом и берет на себя ответственность за осуществление выплаты средств.

Сбербанк - единственная кредитная организация в России, которая предлагает сервис дистанционного открытия аккредитива для сделок между физическими лицами, отметил директор управления торгового финансирования банка Евгений Кравченко.