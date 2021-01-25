В Удмуртии количество обманутых дольщиков за 2020 год сократилось почти вдвое

ИЖЕВСК, 25 января. /ТАСС/. Реестр обманутых дольщиков в Удмуртии насчитывает 386 человек, в конце 2019 года в нем находилось почти 660 жителей республики. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов осмотрел дома в ЖК "Радужный" на улице Нижней в Ижевске. Там первые дольщики уже начали получать свои долгожданные квартиры. Всего в двух домах заключили 148 договоров долевого участия. Количество обманутых дольщиков в Удмуртской Республике сократилось практически в два раза. Сейчас в реестре числится 386 человек, в конце 2019 года их было 658", - говорится в сообщении.

Ранее компания "Зардон" завершила строительство двух домов в ЖК "Радужный" на улице Нижней в Ижевске, квартиры в которых до 2016 года должны были получить почти 150 человек.

"Наконец, эти объекты мы завершили. Хочу отдельно поблагодарить прокуратуру республики за конструктивную позицию по этому вопросу, работали совместно", - цитирует Бречалова пресс-служба.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что сейчас власти занимаются решением вопроса еще по восьми объектам. "Два самых проблемных объекта, о чем неоднократно говорили, - это [улицы] Орсовская, 1А и Сабурова, 13. Там идем через 42-й региональный закон, потому что другие механизмы невозможны. Закон предполагает предоставление земельных участков застройщику, который предоставляет квартиры дольщикам. На Орсовской из 179 дольщиков 25 восстановили в своих правах. Работа по поиску земельных участков, пригодных для жилищного строительства, для дальнейшего проведения конкурсов, продолжается", - заключил Семенов.